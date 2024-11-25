

Olay 11.00 sıralarında Cuma mahallesi 1. İsmail Efendi caddesinde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. İlyas Orhan(38)isimli şahıs cumartesi günü otele yerleşti. İddiaya göre otel görevlisine "Beni rahatsız etmeyin, 2 gün kalacağım" deyip odasına geçti. Bugün odadan çıkmadığını fark eden otel yetkilileri polise haber verdi.

Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler, yerde hareketsiz yattığını fark ettiler. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazenin yanında psikiyatri hapları ve alkol şişeleri olduğu öğrenildi.

Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Son paylaşımı yürek burktu

Gencin ölmeden 13 saat önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Kuşlar için küçük şemsiyeler yapma

hayali kurduğum bu dünyayı bütün

varlıklardan nefret ederek terk

ediyorum.

Artık sabahı da kaplayan bu acıya

dayanamıyorum. Böylesi bir terk edişi

seçtiğim için bütün sevdiklerimden özür

dilerim

Annem...

Güzel bir uykuya dalıyorum. Ne olur

böyle hatırla beni.

Annem...

Oğlun ben. Evladın, hayırsızın.

Seni çok seviyorum."."