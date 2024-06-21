Son günlerde Bursa ve Çanakkale’de yaşanan orman yangınlarının ardından yetkililer, yangınlara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundular. İnegöl Orman İşletme Müdürü Okan Kaya, vatandaşlardan orman alanlarında piknik yapmamalarını, anız ve ormanlara yanıcı madde atmamalarını istedi.



Orman yangınlarına müdahale edecek ekiplerin 7/24 hazır olduğunu belirten Kaya, orman yangınları ile mücadele konusunda teknik donanım ve yangın müdahale ekiplerinin hazır durumda olduğunu kaydetti.



Ancak son zamanlarda Bursa ve çevre illerinde çıkan orman yangınlarına giden Orman yangın işçileri ve arazözler nedeniyle ilçemizdeki ekipler sayısı azaldığını belirten Orman İşletme Müdürü Okan Kaya, “Orman yangınlarının yüzde 95’i insan kaynaklı sebeplerden çıkmaktadır. Mevsimsel olarak yangın riskinin arttığı bir dönemde bulunuyoruz. İstatistik verilerine göre Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları yangın çıkma olasılığının en yükseğe ulaştığı aylardır. Bu aylarda olumsuz bir durumla karşılaşmamaları için vatandaşlarımızdan ormanda ateş yakmamalarını, anız yakmamalarını, ormanda yansıtıcı durumda bulunan cam, şişe kırıkları bırakmamalarını istiyoruz. Ayrıca ormanda herhangi bir şekilde duman veya ateş gördüklerinde ücretsiz Alo 113 orman yangın ihbar hattımızı aramalarını rica ediyoruz” dedi.