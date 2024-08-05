Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda sürücünün kontrolünden çıkan araç, sokakta park halindeki araçlara çarptı. Kazanın ardından yaşanan gerginliği polis engelledi.



Olay Mahmudiye Mahallesi Sakarya sokakta meydana geldi. Sürücünün kontrolünden çıkan araç, sokakta park halindeki 3 araca çarptı.

Kazanın ardından dışarıya çıkan araç sahipleri ile kazalara neden olan sürücü arasında gerginlik çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler gerginliği sonlandırdı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.