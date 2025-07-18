Kaza saat 10.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzeri İnegöl Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesi ışıklı kavşağında meydana geldi.



İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Melih K.(21) yönetimindeki 16 BSP 428 plakalı kamyonet, OSB'den kavşağa girişi yapan sürücü Fahrettin K.(56) yönetimindeki 16 BGL 140 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilerek ters durdu. Kaza sonucu sürücüler ile kamyonetteki otostop yolcusu Mutez H.(16) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.