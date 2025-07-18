Sezon açılışı öncesinde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bahri Sevinç, yeni sezonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yeni sezonun tüm camiamıza hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Bahri Sevinç, “Uzun bir aranın ardından yeniden sahaya inmenin heyecanını yaşıyoruz. Pazartesi günü saat 20:15’te Sanayi Sahasındaki tesislerimizde yapacağımız ilk antrenmanla birlikte sezon hazırlıklarımız resmen başlamış olacak. Teknik heyetimiz, oyuncularımız ve tüm ekiplerimizle birlikte yoğun bir çalışma dönemine giriyoruz,” ifadelerini kullandı.

Takımın hedeflerine ve taraftarın desteğine de vurgu yapan Sevinç, “Bu sezon için belirlediğimiz hedefler doğrultusunda güçlü bir ekip yapısı oluşturduk. Teknik kadromuza ve oyuncularımıza olan inancımız tam. En büyük gücümüz ise her zaman olduğu gibi büyük taraftarımız. Onların desteğiyle çok daha güçlü olacağımıza inanıyoruz,” dedi.

Sezon açılışına dair bilgi veren Sevinç, “İlk antrenmanımız Sanayi sahasında Pazartesi günü saat 20.15’te olacak. Bu birlikteliği önemsiyoruz. Tüm taraftarlarımızı Pazartesi akşamı yapılacak ilk idmana davet ediyoruz. Sezon boyunca kulüp olarak çeşitli etkinlikler ve projelerle taraftarlarımızla olan bağımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz,” şeklinde konuştu.