Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mesudiye mahallesi İnegöl caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmekte olan İbrahim M.'ye (60) İnegöl istikametinden Mesudiye istikametine seyir halinde olan Belal D. (33) yönetimindeki 16 MB 6632 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu yaralanan adama ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma.