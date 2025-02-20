

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Mesudiye Mahallesi Şibali caddesinde ağır tonajlı araçlara yönelik uygulama yaptılar. Uygulamada ekipler, şüphelendikleri 69 AAK 274 plakalı kamyonu durdurdular. Yapılan incelemede aracın trafikten men olduğu ortaya çıktı. O sırada sürücü ve yanındaki şahıs, kamyonu kaçırmaya çalıştı. Ekipler şahıslar durdurmaya çalışınca, şahıslar ekiplere saldırmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şahısları etkisiz hale getirdi. 2 şahıs da polise mukavemet suçundan gözaltına alındı. Kamyon ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaynak: MURAT AVCI