Olay gece 00.00 sıralarında İnegöl'ün Süleymaniye mahallesinde bir evde meydana geldi. Şüpheliler A.A.(20), A.K.(20) ve A.T.(21), korkuttukları M.A.(20)'yı zorla alıkoyup Süleymaniye mahallesindeki eve götürdü. Şüpheliler, mağdur şahıstan 30 Bin TL para istedi. Parasının olmadığını söylemesi üzerine mağduru, yumruk ve tekmelerle darp ettiler. Şüpheliler, alıkoydukları gencin annesi P.A.'yı telefonla arayarak oğlunun kendilerine 30 bin TL borcunun olduğunu söyleyip, parayı getirmesini istedi. Kadın ise, oğlunu serbest bırakmamaları halinde polise haber vereceğini söyledi. Bunun üzerine şahıslar, alıkoydukları genci serbest bıraktı.

Evine giden genç annesiyle birlikte polise haber verip şahıslardan şikayetçi oldu.

Harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şehir eşkıyalarını saklandıkları evde kıskıvrak yakaladılar. Yağma ve alıkoyma suçlarından farklı sabıkaları da olan 3 şahıs Adliyeye sevk edildi.

Şahıslar mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Kaynak: Murat Avcı