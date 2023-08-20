Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynayan küçük çocuk şelaleden düştü. Yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kurşunlu mahallesinde şelalede arkadaşlarıyla oyun oynayan K.A.G. (7) bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.