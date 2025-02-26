Kaza saat 16.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri ışıklı kavşakta meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Sürücü Yasin Y.(19) yönetimindeki 16 BIG 270 plakalı motosiklet, Alanyurt'tan gelip ışıklı kavşaktan dönüş yapmakta Caddeden çıkan sürücü Mustafa B.(56) yönetimindeki 16 S 6157 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Mehmet sevinç