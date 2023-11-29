İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobi ile 2 servis otobüsü çarpıştı; 6 kişi yaralandı.
Kaza Hamzabey mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. 2 servis otobüsü ile otomobil çarpıştı; 6 işçi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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HABER MERKEZİ