İnegöl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri Mesudiye Mahallesinde devriye atarken 16 BCF 130 plakalı araçtaki şahıslardan şüphelendi. Aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Araçtaki şahıslar, kaçarken yola uyuşturucu madde ve aparatları attı.
Kovalamaca sonucu araç Mesudiye Mahallesi Alparslan caddesinde durduruldu. 2'si kadın 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kaynak: MURAT AVCI