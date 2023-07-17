İnegöl'de Şok Olay!

Acile karın ağrısıyla gitti doğum yaptı

Yeniceköy mahallesinde meydana gelen olayda 17 yaşındaki genç kız, ailesiyle birlikte Acil servise karın ağrısı şikayetiyle gitti. Yapılan tetkiklerde kızın 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Olay geçtiğimiz günlerde Yeniceköy mahallesinde meydana geldi. 17 yaşındaki genç kız, yoğun karın ağrısı nedeniyle ailesi ile birlikte İnegöl Devlet Hastanesine gitti. Acil serviste yapılan tetkikler sonucu genç kızın karın ağrısı şikayetinin sebebini öğrenen ailesi büyük şok yaşadı. 8 aylık hamile olduğu tespit edilen genç kız doğumhaneye alındı.

AİLESİ VE KENDİSİ ÇOCUĞU İSTEMEDİ

Genç kız ve ailesi bebeği istemedi. Bunun üzerine sezeryan ile dünyaya erkek bebek getirdi. Bebek, çocuk esirgeme kurumuna gönderildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.