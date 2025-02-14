19 yıldır İnegöl Belediyesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan Aktepe, Mahmudiye Mahallesi’ndeki Sarı (Hürriyet) Cami mevkiinde temizlik yaparken yerde bulduğu bir kese içerisindeki ziynet eşyalarını, sahibine ulaştırılması amacıyla İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne teslim etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Soner Aktepe, “Bizler harama helale dikkat eden insanlarız. Kaybeden vatandaşımız üzülmesin, emaneti bizde. Yerde bulduğum ziynet eşyalarını hemen şeflerime haber verdim ve Zabıta Müdürlüğümüze tutanakla teslim ettim” dedi.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, tutanak eşliğinde teslim alınan ziynet eşyalarını sahibine ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu örnek davranışı sosyal medya hesabından paylaşarak, belediye personelinin dürüst ve örnek bir tutum sergilediğini vurguladı. Başkan Taban, "Soner kardeşimizin gösterdiği bu hassasiyet, İnegöl Belediyesi olarak bizlerin de prensiplerine uygun bir davranış sergilediğini gösteriyor. Kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.