İnegöl Devlet Hastanesi ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Temmuz ayı verilerini paylaştı. İnegöl Devlet Hastanesinde Temmuz ayında hizmet alan sayısında rekor yaşandı. İşte detaylar…



TEMMUZ’DA MHRS ÜZERİNDEN AÇILAN RANDEVU 25 BİN 152

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve beraberindeki heyet ile İnegöl Devlet Hastanesini ziyaret etti. MHRS üzerinden alınan randevularla ilgili olarak AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman Temmuz ayı güncel verilerini paylaştı.



Salman, “Son bir ayda hastanemizden toplam 104.760 kişinin hizmet aldığını verilerle tespit ettik. Acil serviste günlük hasta sayısı ortalama 1243 civarında ve bu sayı birçok Avrupa ülkesinin günlük toplam acil servis hasta sayısından daha fazla, hastanemizde 1 ayda 1986 ameliyat yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda bu sayı günlük 90 ameliyata tekabül etmektedir. MHRS üzerinden alınmayan ve alındığı halde randevusuna gelmeyen toplam %11,1’lik atıl kapasite mevcut. Mecbur bakılması gereken MHRS zorunlu randevu kapasitesinin %115,6’sı kadar ekstra hasta kabul edildiği, 3 ayda bir İnegöl nüfusunun hastaneden geçtiği ve bölge hastanesi olması sebebiyle aylık %20'ye yakın bir oranda çevre ilçelere hizmet verdiği görülmektedir.”

AİLE HEKİMLERİNE BAŞVURU OLDUKÇA ÖNEMLİ

“Acil servis kullanımlarında hemşerilerimizin özellikle dikkatli davranması gerekiyor. Bu alanlarda oluşturulan yoğunluk durumu ciddi müdahale gerektiren acil vakaların sağlık hizmetlerinden verimli yararlanmasını maalesef engelliyor. Bu anlamda aile hekimlerinden hizmet alınması durumu görece daha acil olan hastaların acil servislerden hizmet almalarını kolaylaştıracaktır.”



TEMMUZ AYI RAKAMLARI

İnegöl Devlet Hastanesinde Temmuz ayında açılan MHRS randevusu 25.152. Alınan MHRS randevusu 24.803. Alınmayan MHRS sayısı 349 (% 2,1). Randevu alıpta muayene gelmeyen sayı 2.175, toplam randevuya oranı ise % 9. Toplam Randevulu Muayene sayısı 22.628 kişi iken, kapıdan ekstra alınan hasta sayısı ise 26.165 (% 115,6). Toplam Muayene Sayısı 48.795. Acil Hasta Sayısı ise Temmuz ayında 38.520, günlük olarak acil serviste 1.243 kişi muayene oluyor. Heyete başvuran hasta sayısı 613. Serviste Yatan Hasta Sayısı 1.806 iken, Y.B. Yatan Hasta Sayısı 250. Temmuz ayında hastane de 1.986 ameliyat gerçekleşirken, günde yapılan ameliyat sayısı ise 90. Toplam Hizmet Verilen Hasta sayısı 104.760 iken, İnegöl dışı hasta sayısı ise, 17.911 (%17.1).