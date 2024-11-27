İnegöl Belediyesi’nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğinde düzenlediği “Aile Okulu” eğitimleri bu yıl 4’üncü kez gerçekleştiriliyor. Her yıl onlarca genç çiftin katılarak sağlam temelli evliliklere adım attığı organizasyonda; toplumun temelini oluşturan ailenin önemi, mutlu ve huzurlu aile olabilmenin yöntemleri, çocuk yetiştirmenin püf noktaları gibi çeşitli eğitim ve seminerler yer alıyor. Aile Okulu seminerleri 8 hafta boyunca her hafta Cuma akşamı 20.30’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştiriliyor.

BU HAFTANIN KONUĞU; EĞİTİMCİ İSMAİL GÜLER

Aile Okulunun bu haftaki konuğu Eğitimci İsmail Güler olacak. 29 Kasım Cuma akşamı 20.30’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda İnegöllülerle buluşacak Güler, “Toplumun Çekirdeği Aile” konulu seminerde anlatımlarda bulunacak.

AİLE OKULUNDA FİNALE DOĞRU

Aile Okulu programı bu haftaki seminerle sona yaklaşıyor. 06 Aralık’ta Eğitimci, İlahiyatçı Sami Yıldız’ın “Aileyi Yıkan Sebepler” semineri ile program sona erecek.