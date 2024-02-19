Olay 15 Şubat saat 22.30 sıralarında Fatih mahallesi Gazi Atatürk caddesi sonunda ki yeşil alanda meydana geldi. Arkadaşı Yücel A.(42) ile araçta oturan Oktay A.(40), tuvaletini yapmak için araçtan indi. Oktay A. Tuvaletini yeşil alana yaptığı sırada nereden atıldığı bilinmeyen tabancadan 2 mermi bacağına ve kalçasına isabet etti. Kanlar içinde kalan adam arkadaşı tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YALANLARI ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, yaralının itirafı sonucu arkadaşı Yücel A. Olduğu ortaya çıktı.

Yaralı Oktay A. İfadesinden "Yücel A.'nın tabancayla oynadığı sırada bir anda tabanca patladı. İsteyerek olmadı. Şikayetçi değilim" dedi.

Yücel A. İfadesinin ardından serbest bırakıldı.

BAŞINDAN AYRILMAMIŞTI

Olayın ardından Yücel A., yaralı arkadaşının başında tedavi olurken beklemişti.

Kaynak: Fahrettin Eniş