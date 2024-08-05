Geçtiğimiz günler Sani Konukoğlu Camii yanında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 ton karpuz ücretsiz dağıtılmıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından devam eden uygulama kapsamında bugün İnegöl’de iki ayrı noktada yeniden dağıtım yapılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, “Bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin TOKİ ve Mesudiye Mahallesi’nde saat:18.00 de vatandaşlara ücretsiz karpuz dağıtımı vardır” ifadesi kullanıldı.

TOKİ’de yapılacak olan dağıtım, Baykoca Mahallesi muhtarlığı önünde yapılacak. Mesudiye Mahallesinde de Pazar pazarı girişi Muhtarlık binası önü olarak açıkladı.

Kaynak: HABER MERKEZİ