Hayvan sevgilisinin aşılandığı etkinlikte öğrenciler unutulmaz anlar yaşadılar.



Etkinlikte açıklama yapan İnegöl Hayvan Koruma Görevlisi Filiz Akın Karabulut, "Öğrencilerle birlikte hem doğa temizliği yaptık doğada olan köpeklerimizi işte karşımıza çıkan hayvanları besledik. Umarım duyarlılık artar diğer okullara da yine örnek olur ve bu şekilde güzel çalışmalar hep birlikte yapmaya devam ederiz.



Umarım bu projeler tekrardan daim olur. Hep birlikte can dostlarımızı korumaya devam edeceğiz." dedi.