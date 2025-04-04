İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri kırsal Hamamlı mahallesindeki metruk binada uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler Savcılık talimatıyla metruk binaya baskın düzenlediler. Yapılan baskında şüpheliler Engin A. Ve Zafer A. Yakalanarak gözaltına alındılar. Yapılan aramada bir miktar metanfetamin uyuşturucu maddesi, uyuşturucu imalatında kullanılan materyaller, uyuşturucu kullanmakta kullanılan aparatlar ve hassas terazi ele geçirildi.

Şahıslar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler. Şahıslar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.