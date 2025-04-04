Banka şubelerindeki iş yükünü azaltmak, vatandaşları işlemleri için dijital kanallara yönlendirmek için yeni bir çalışma yaptı. Buna göre, 20 bin TL altındaki para çekme işlemleri için yeni bir düzenleme başlattı.

Özellikle emekliler, yaşlı bireyler ve dijital bankacılıkla sınırlı teması olan vatandaşlar üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor. Türkiye genelinde şu an yaklaşık 50 bin ATM bulunuyor.

Bankalar, bu altyapıyı daha etkin kullanmak amacıyla kullanıcıları dijital ve otomatik kanallara yönlendirmeyi hedefliyor. Veznelerdeki işlem yoğunluğunu azaltma amacıyla hayata geçirilen bu uygulamanın, ilerleyen süreçte dijital bankacılık okuryazarlığına da etki etmesi bekleniyor.