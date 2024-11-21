Yangın saat 13.30'da Ertuğrulgazi mahallesi Acar sokakta bulunan apartmanın 2. Katında meydana geldi. Suriye uyruklu anne Khadıja A., çocukları 2 yaşındaki Hosema A. Ve 4 yaşındaki Gulud A.'yı evde bırakıp markete gitti. Yanlız kalan çocuklar iddiaya göre buldukları çakmakla koltuğu tutuşturdular. Yangın kısa sürede büyüdü.

Dumanları gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, çocukları da ölümden kurtardılar. Çocuklar Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Dumandan zehirlenen çocukların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Çocuklar ilk tedavinin ardından Bursa ki özel bir hastaneye sevk edildiler.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: şerife öz