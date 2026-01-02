İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konutların kura çekiminin 11 Şubat tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu.
Başkan Taban paylaşımında, “Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İnegölümüzde yapılacak 4.000 konutun kura çekimi 11 Şubat’ta gerçekleşecek. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan TOKİ’nin “500 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında düzenlenecek kura çekimlerine ilişkin takvim de açıklandı. Buna göre kura çekimleri Şubat ve Mart 2026 aylarında farklı illerde gerçekleştirilecek.
TOKİ kura takvimine göre Şubat 2026 programı şöyle:
5 Şubat: Ankara
11 Şubat: Çankırı, Bursa
12 Şubat: Bolu
13 Şubat: Eskişehir, Balıkesir
15 Şubat: Konya, Çanakkale
16 Şubat: Edirne
17 Şubat: Karaman, Tekirdağ
18 Şubat: Mersin, Kırklareli
20 Şubat: Adana, Kocaeli
22 Şubat: Afyonkarahisar
24 Şubat: Uşak
25 Şubat: Isparta
26 Şubat: Burdur
27 Şubat: Denizli
Mart 2026 kura tarihleri ise şöyle:
1 Mart: Antalya
3 Mart: Muğla
4 Mart: Aydın
5 Mart: Manisa
6 Mart: İzmir
9–12 Mart: İstanbul
Kura çekimleri, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlanacak. Vatandaşlar ayrıca kura sonuçlarını toki.gov.tr adresinden ve e-Devlet üzerinden “Konut Kura Sonuç Sorgulama” ekranından takip edebilecek.