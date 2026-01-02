İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konutların kura çekiminin 11 Şubat tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Başkan Taban paylaşımında, “Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İnegölümüzde yapılacak 4.000 konutun kura çekimi 11 Şubat’ta gerçekleşecek. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan TOKİ’nin “500 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında düzenlenecek kura çekimlerine ilişkin takvim de açıklandı. Buna göre kura çekimleri Şubat ve Mart 2026 aylarında farklı illerde gerçekleştirilecek.

TOKİ kura takvimine göre Şubat 2026 programı şöyle:

5 Şubat: Ankara

11 Şubat: Çankırı, Bursa

12 Şubat: Bolu

13 Şubat: Eskişehir, Balıkesir

15 Şubat: Konya, Çanakkale

16 Şubat: Edirne

17 Şubat: Karaman, Tekirdağ

18 Şubat: Mersin, Kırklareli

20 Şubat: Adana, Kocaeli

22 Şubat: Afyonkarahisar

24 Şubat: Uşak

25 Şubat: Isparta

26 Şubat: Burdur

27 Şubat: Denizli

Mart 2026 kura tarihleri ise şöyle:

1 Mart: Antalya

3 Mart: Muğla

4 Mart: Aydın

5 Mart: Manisa

6 Mart: İzmir

9–12 Mart: İstanbul

Kura çekimleri, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlanacak. Vatandaşlar ayrıca kura sonuçlarını toki.gov.tr adresinden ve e-Devlet üzerinden “Konut Kura Sonuç Sorgulama” ekranından takip edebilecek.