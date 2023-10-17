Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye mahallesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Osmaniye mahallesi Şebboy caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan İrfan Y.(37) yönetimindeki 16 BEB 173 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak, yoldan karşıya geçmeye çalışan Müşerref Ü.(73)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi