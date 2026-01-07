AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’tan oluşan heyet Ankara’ya çıkarma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’deki Grup Toplantısına katılan heyet daha sonra Gençlik ve Spor Balkanı Osman Aşkın Bak ile makamında görüştü.

Ziyarette heyet, İnegöl’de yapımı tamamlanma aşamasına gelen Erkek Öğrenci Yurdu ve Akhisar’da tamamlanarak hizmete sokulan Kapalı Spor Salonu için Bakan Aşkın Bak’a teşekkür ettiler.

İnegöl’de yatırım planına alınan İnegöl yeni ilçe stadyumu için de çok önemli bir görüşme yapıldığı öğrenildi. Alınan kulis bilgilerine göre yaşanan deprem felaketi sonrası Spor Bakanlığı kaynaklarının deprem bölgesine aktarılması nedeniyle stadyum yapımı ertelenmişti.

Tasarruf tedbirlerine takılan stadyum projesi yeniden gündeme geldi. Görüşme de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye genelindeki 3 projenin hayata geçirilmesi noktasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderildiğini müjdeledi.

Bu projelerden biri de İnegöl’de yapılması planlanan yeni ilçe stadyumu olduğu açıklandı. İnegöl’e müjdeyle dönen AK Parti heyeti, kısa bir süre sonra düzenleyeceği basın toplantısıyla tüm detayları kamuoyuyla paylaşacakları öğrenildi.