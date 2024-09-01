30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de coşkuyla kutlandı. Cuma günü resmi törenlerle başlayan zafer coşkusu, Cumartesi günü Madrigal konseriyle devam etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Madrigal’i ilçe halkıyla buluşturan İnegöl Belediyesi, vatandaşlara unutulmaz bir coşku ve eğlence yaşattı.

ZAFER BAYRAMINA YAKIŞAN KONSER

Cumartesi 21.00’da gerçekleştirilen konsere gençler başta olmak üzere her yaştan vatandaşlar akın etti. Erken saatte dolmaya başlayan konser alanında 21.00 itibariyle Madrigal grubu alkışlarla sahnedeki yerini aldı. Sevilen şarkılarıyla İnegöllülere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunan Madrigal, Zafer Bayramı coşkusunu bayraklık gösterileriyle süsledi.

Konser sırasında sahneye gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, burada kısa bir selamlama konuşması yaptı. Taban, “Bu alanı dolduran, etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum. Şehrimizde bu güzel atmosferi yaşatan Madrigal’e de teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum. Bugün çok kıymetli bir grubu ağırlıyoruz” dedi.

AĞUSTOS AYI ZAFERLER AYI

Ağustos ayının öneminden de söz eden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Ağustos ayı, bizim için zaferler ayı. Dolayısıyla Türklerin Anadolu’ya girişi, beraberinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yaşadığımız çok önemli bir dönem. Bu akşam da zaferi kutluyoruz. Öncelikle Zafer Bayramınız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Biliyorsunuz 6 Eylül’de İnegöl’ün kurtuluşu. İnegöl’ümüzün kurtuluşunda da başta Şükrü Naili Paşa olmak üzere çok değerli komutanlarımız, kahramanlarımız yer aldı. Onlar da anmak istiyorum. Bizler de bu toprakların ne kadar kıymetli topraklar olduğunu unutmayacağız. Daha güçlü bir yarın için çalışacağız. Bugünün gençleri ve yarının gençleri, ilelebet bu ülkeyi dimdik ayakta tutacaklar.”

ZAFERDEN KURTULUŞA ETKİNLİKLERİ DEVAM EDECEK

“30 Ağustos Zafer Bayramı dedik, zaferden kurtuluşa diyerek bu 6-7 günü dolu dolu geçirmek istiyoruz. 30 Ağustos’ta resmi programlarımız oldu, bugün Madrigal konseri, yarın Şehitler Mahallemizde anma programlarımız olacak. Devamında şehrimizin farklı noktalarında her gün dolu dolu programlarımız olacak. Sizleri de mutlaka katılmaya davet ediyorum.”