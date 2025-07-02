Kaymakam Eren Arslan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
“Halkımızın huzurunu kaçıranlarla ve uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek…
Yapılan çalışmalar sonucunda:
Emniyet güçlerimiz tarafından şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada;
2 parça halinde toplam 410 gr Bonzai maddesi
2 Kök Kenevir
12,400 ₺ Nakit Para
1 Adet Ruhsatsız tabanca ve 7 adet 7,65 mermi
1 Adet Cep telefonuna
Karar gereği el konulmuş.
Ele geçirmiş; şüpheli 2 şahıs adli makamlara teslim edilmiştir.
Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.”
Kaynak: HABER MERKEZİ