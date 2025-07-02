Kaymakam Eren Arslan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“Halkımızın huzurunu kaçıranlarla ve uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek…

Yapılan çalışmalar sonucunda:

Emniyet güçlerimiz tarafından şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada;

2 parça halinde toplam 410 gr Bonzai maddesi

2 Kök Kenevir

12,400 ₺ Nakit Para

1 Adet Ruhsatsız tabanca ve 7 adet 7,65 mermi

1 Adet Cep telefonuna

Karar gereği el konulmuş.

Ele geçirmiş; şüpheli 2 şahıs adli makamlara teslim edilmiştir.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.”

Kaynak: HABER MERKEZİ