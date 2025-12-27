Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mustafa Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Mustafa Tokgöz'ün (33) olaydan saniyeler önceki görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Mustafa Y. ile birlikte 3 kişinin Tokgöz’le karşılaştığı anlar ve olay sırasında yaşanan arbede yer alıyor.



Olay, 22 Kasım'da saat 03.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Y., arkadaşıyla birlikte bir kokoreççide yemek yediği sırada, aralarında husumet bulunan Mustafa Tokgöz'le karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Mustafa Y., tabancasıyla 8 el ateş ederken, vücuduna 5 kurşun isabet eden Tokgöz, ağır yaralandı. Mustafa Y. 16 BDP 784 plakalı otomobille olay yerinden kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tokgöz, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Mustafa Y.'nin otomobili, Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliyi, olaydan 3 gün sonra, Bursa'da saklandığı evde suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kamera görüntüleri dava, dosyasına da girdi.

Kaynak: Mehmet Sevinç