İnegöl’de 2, Bursa'da ise toplamda 12 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahaları ihaleyle satışa çıkarılacak.

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İnegöl’deki Kurşunlu-Güzelyurt-Hamitabat bölgesindeki doğal mineralli su sahası 220.167,12 TL tahmini bedel ile Kurşunlu-Kulaca-Akbaşlar bölgesindeki mineralli su ruhsat sahası ise 288.840,46 TL tahmini bedel ile açık teklif (artırma) usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.

Ayrıca Bursa'nın çeşitli ilçelerinde bulunan, herhangi bir sebeple hükümden düşmüş veya terk edilmiş 12 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahası açık teklif (artırma) usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.

Sahaların ihaleleri, 7 Kasım Salı günü 14.00-15.50 saatlerinde Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapılacak.