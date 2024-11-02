Olay dün saat 20.00 sıralarında İnegöl'ün Hacıkara mahallesindeki Küçükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik sahibi Taner Tuna(47) ile Hayvanlarını otlatan Özbekistan uyruklu çoban Babür Meyliev(27) tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çiftlik bahçesinde olan kavgada çiftlik sahibi Taner Tuna pompalı tüfekle çobanı vurarak öldürdü.

21 SAAT SONRA PİŞMAN OLUP TESLİM OLDU

Olaydan 21 saat yani bugün 17.00 sıralarında pişman olan çiftlik sahibi, 112’yi arayarak çobanı öldürdüğünü söyledi. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Şüpheli Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Yaklaşık 21 saat boyunca bahçede bekleyen cenaze savcılık incelemesinin ardından Hastane morguna kaldırıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli Taner Tuna ile olaya karıştığı öne sürülen Mustafa Ö.(55) ve eşi Özbekistan uyruklu Maftuna K.(37) Jandarma komutanlığı ekiplerince adliyeye sevk edildi. Taner Tuna İfadesinde, "Bana gelip kızımla evlenmek istediğini söyledi. Bende reddederek olmayacağını söyledim. Aramızda tartışma yaşandı. Bende olay günü sakinleştirici haplarımı kullanmamıştım. Bir anlık öfkeyle ateş ettim. Olaydan sonra pişman olup teslim oldum." dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Cinayet şüphelisi Taner Tuna tutuklanırken, diğer 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.