2021 yılında konkordato ilan eden firma hakkında, İnegöl 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 14 Kasım 2024 tarihinde verilen karar doğrultusunda iflasın sonlandırılmasına karar verildi. İlan metni şu şekilde;

"Can Grup Mobilya Aksesuarları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Tic. Sic. No : 11189 Mahmudiye Mahallesi Sanayi Zafer Cad.No: 11 İnegöl / BURSA

Yukarıda yerleşim yeri yazılan Can Grup Mobilya Aksesuarları San. Ve Ticaret A.ş. hakkında İnegöl 2. Asliye Hukuk Mah.'nin 14/11/2024 tarih ve 2018/ 239 Es. sayılı kararıyla evvelce verilen iflas kararının bu defa İ.İ.K. 254. Mad. Uyarınca KAPATILMASINA karar verilmişmiş olup tebliğ ve ilan olunur."