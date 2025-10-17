Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Osmangazi adına İnegöl'ü fetheden Turgutalp'in mirası kırsal Turgutalp mahallesinde yaklaşık 300 yıl önce tarihi taş değirmen harabe haline geldi.

İddiaya göre Ermeni köylüler tarafından yapılan ancak uzun yıllar Türk vatandaşları tarafından da aktif bir şekilde kullanılan ve bölgede yaşayan insanlara hizmet veren taş değirmen kaderine terk edildi. Yaklaşık 50 yıl önce kullanım dışı kalan taş değirmenin kalıntıları ise halen duruyor.



Ahmet Arslan'a ait arazi içerisinde yer alan bölgedeki tarihi taş değirmenin restore edilerek aslına uygun hale getirilmesi isteniyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar çektikleri videolar ile tarihi taş değirmeninin son halini gözler önüne sererken, "Bu durum İnegöl'e yakışmıyor. Turgut Alp gibi bir kahraman komutanın türbesinin yer aldığı bir köyde sağa sola saçılmış tarihi kalıntılar var. Bölge definecilerin radarında. Biz istiyoruz ki ilgili kurumlarımız definecilerden daha fazla ilgi göstersin tarihi miraslarımıza. Bu nedenle taş değirmenin restore edilmesini istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İnegöl Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede inceleme yapmasını talep ediyoruz" diye konuştular.