İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğinde bu yıl 3. defa düzenlenecek olan Oryantiring Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Federasyon takviminde de yer alan özel yarışlarda yurt içi ve yurt dışından sporcular da bulunuyor.

25 İLDEN 500 SPORCU KATILACAK

Dostumcup Oryantiring Yarışması, 11-12 Kasım tarihlerinde, hafta sonu boyunca gerçekleştirilecek. İlk yarışlar Cumartesi günü Kazancı bölgesinde ormanlık alanda, ikinci gün ise İshakpaşa camii ve Kapalı Çarşı bölgesinde yapılacak. Dostumcup Oryantiring Yarışması için 25 farklı ilden 50 kulüp toplam 500 sporcu ile mücadele edecek.

DÜNYA ŞAMPİYONU NOVİKOV’DA KATILACAK

Yurt içinden katılacak yarışmacıların olduğu gibi yurt dışından da Dostumcup Oryantiring Yarışması için İnegöl’e gelecek sporcular var. Yarışmada Dünya Şampiyonu Rus sporcu Valentin Novikov da yarışmada boy gösterecek. Hafta sonu boyunce sürecek olan yarışlardan sonra ödül töreni Pazar günü Kent Müzesinde yapılacak.

İbrahim Uslu