Türkiye'nin yeni mobilya üretim merkezi olacak Oğuzeli Mobilya Kenti'nin temeli atıldı. 1.3 milyon metrekarelik alanda üç etapta inşa edilecek olan bu bölgenin ilk etabında eş zamanlı olarak 78 fabrika, 50 atölye ve mobilya AVM yer alacak. İkinci ve üçüncü etaplarda ise daha büyük ölçekli fabrikaların inşa edilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında, bölgedeki mobilya sanayicileri için ayrıca Ar-Ge tasarım merkezi, mesleki lise ve kreş gibi destekleyici tesisler de yapılacak. Temel atma töreninde konuşan Oğuzeli Mobilya Kent Kooperatif Başkanı Pınar Tümüklü, Gaziantep'in mobilya ve ağaç ürünleri sektöründe ihracat sıralamasında 5. sırada yer aldığını vurguladı. İlin sektör rakamlarının 500 milyon dolara yaklaştığını dile getiren Pınar Tümüklü, yeni kümelenmeleri sayesinde sektör ihracatında Gaziantep’in en büyük 3’üncü il olmasını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Başkan Tümüklü, “Oğuzeli Mobilya kentinin yaratacağı yeni sinerji ile mobilya ihracatımızı en az 1.5 milyar dolara çıkartmayı amaçlıyoruz. İlk etap inşaatımız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 2 milyar 614 bin TL’lik bütçesiyle inşa edilecek. İlk etap inşaatımız içerisinde bulunan 60 bin metrekare olan mobilya AVM’nin yapımına da kısa süre içinde başlayacağız. Mobilya AVM’miz sadece Gaziantep için değil aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bulunan mobilya üreticileri için de bir fuar merkezi olacak. İnşaat sürecimiz yaklaşık 2 yıl gibi bir sürede tamamlayarak yönümüzü ihracat faaliyetlerine dönmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Ünverdi: Oğuzeli, Türkiye’nin yeni İnegöl’ü olacak

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Oğuzeli’nin Türkiye’nin yeni İnegöl’ü olacağına dikkat çekerek, “Bugün Gaziantepli mobilya üreticilerimizin hayallerinin gerçekleştiği gün olarak tarihe geçiyor. Burada İnegöl’e benzer bir üretim üssü yaratılacak. Dolayısıyla Oğuzeli, Ortadoğu’nun mobilya tedarikinin yapıldığı üretim merkezlerinden biri haline gelecek. Gaziantep’e çok yakışacak bir projenin temelini atmaktan dolayı gururluyuz” ifadelerini kullandı.

Öztekin: Oğuzeli zamanla mobilyada adını dünyaya duyuracak

Dünya ticaretinde mobilya sektörünün payının yüzde 1 olduğunu söyleyen Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, “Her yıl dünya genelinde 60 mobilya fuarı düzenleniyor. Bu fuarlarda İtalya, Çin ve Almanya markaları ön plana çıkıyor. Biz inanıyoruz ki zaman içinde İnegöl de olduğu gibi Oğuzeli de mobilya konusunda adını dünyaya duyuracak.” şeklinde konuştu.

Şahin: “Ortadoğu’nun yeniden inşasında önemli avantajlar sağlayacak”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de 10 yıldan beridir bu projeyi hayata geçirmek için çalıştıklarını vurguladı. Yaşanan zorluklara rağmen projeden vazgeçmediklerini ifade eden Fatma Şahin şu ifadeleri kullandı: “Projeye inandık, gücümüzü birleştirdik. Bu proje tam bir Gaziantep modeli oldu. Oğuzeli’ndeki mobilya esnafımız buradan dünyaya açılacak. Bölgenin ayağa kalkması için projelerimizi nakış nakış işliyoruz. Oğuzeli mobilya ürünlerinde Ortadoğu’nun yeniden inşasında bölgemiz için önemli fırsatlar yaratacak”

Çeber: Suriye ve Irak pazarında önemli rekabet avantajı sağlanacak

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Oğuzeli Mobilya Kenti’nde inşa edilecek AVM’nin üretici firmalara ciddi avantajlar sağlayacağını kaydetti. Oğuzeli’nin lokasyon avantajı ile Suriye pazarında ciddi rekabet avantajları sağlayacağını dile getiren Vali Çeber, “Oğuzeli, Suriye ve Irak’a mobilya ihracatında önemli cazibe merkezlerinden biri olacak. Bu ülkelerle olan ticaretimiz daha da canlanacak. Bölgenin en önemli mobilya merkezi haline gelecek. 190 ülkeye ihracatı olan ve neredeyse her sektörün var olduğu bir kentimiz mobilyadaki iddiasını da artıracak. Potansiyelimiz, altyapımız ve ustalığımız var. Sektör olarak artık daha yüksek hedefler koyacağız” diye konuştu.