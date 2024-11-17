Konuyla ilgili açıklama yapan DP ilçe Başkanı Murat Balakuş, "Demokrat Parti 15 Olağan Kurultayı'mızdan İnegöl bu dönem çok daha güçlü dönüyor. Genel Başkanımız Gültekin Uysal liderliğinde partimiz daha donanımlı ve akademik kadrolarla kurultayını yapan partimiz, bu dönem İnegöl’den MKK Kurulu'na iki isim vererek daha güçlü çıkmış oldu. Sayın Genel Başkanımız İnegöl’e verdiği önemi bir kez daha net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Şahsımız ve teşkilatımız adına teşekkür ederiz. Daha önceki dönemde MKK üyeliği yapan Ahmet Şen tekrar görevine devam ederek ikinci isim olarak DP partinin İnegöl’de değerlerinden olmuş, eski il genel Meclisi üyesi İlçe Başkanlığı yapan Cihat Şengün MKK üyeliğine seçilmiş oldu. Türkiye’nin sağduyu hareketi olan hareketimiz kıratın süvarisi Gültekin Uysal ile yoluna devam ediyor. Kamuoyumuza duyurulur."

Kaynak: MURAT AVCI