Bondix firmasi sahibi Şefik Akyol, girişim sürecini ve firmanın vizyonunu paylaşırken, üretimin başında Üretim Müdürü Efkan Günaydın’ın bulunduğunu da belirtiyor.

Akyol, hammadde ihtiyacından doğan girişim sürecini şu sözlerle özetledi:

"İnegöllülerin hammaddeye ihtiyacı var. Önce MDF tesisi kurmak istiyorduk ancak bu gerçekleşmedi. Bunun üzerine yapıştırıcı tesisini hayata geçirmeye karar verdik. Çalışma kapasitesi ve anlayışı yüksek bir mühendis arkadaşımızla birlikte sektöre girdik."

Yapıştırıcı sektöründe ağırlığın yabancı üreticilerin elinde olduğuna dikkat çeken Akyol, Bondix’in ürün kalitesiyle öne çıktığını belirtti:

"Almanların ürünlerinden en az %30 daha kaliteli yapıştırıcı üretiyoruz. Türkiye’de bu alanda 4-5 üretici var. Biz de üretici olarak sektöre katkı sağlamak istedik."

ÜRÜN GAMI VE KAPASİTE

Bondix’in ürün yelpazesinde;

Sünger yapıştırıcısı (koltuk üretiminde kullanılan, sektörün “derby” olarak bildiği ürün), Holtmelt yapıştırıcısı (yatak ve yemek odası üretiminde PVC’yi suntaya veya MDF’ye yapıştırmada kullanılan “boncuk tutkal”) bulunuyor.

Firma, aylık 400 ton sünger yapıştırıcısı ve 400 ton holtmelt yapıştırıcısı üretme kapasitesine sahiptir. 1.800 m² üretim tesisinde faaliyet gösteren Bondix, kısa sürede kapasitesini 3 katına çıkarmayı hedefliyor.

KALİTE VE FİYAT AVANTAJI

Bondix, rakiplerine göre daha yüksek kalite sunarken fiyatlarını daha uygun seviyelerde tutuyor. Bu sayede hem iç pazarda hem de ihracatta rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

İHRACAT HEDEFLERİ

Firma, ihracata da ilk adımlarını atmış durumda. Birçok ülkeye numune gönderimleri başlatan Bondix, yakın gelecekte global pazarda güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.

BONDİX HAKKINDA

Bondix, İnegöl merkezli bir yapıştırıcı üreticisidir. Yenilikçi yaklaşımı, güçlü üretim kapasitesi ve kaliteye verdiği önem ile kısa sürede sektörün dikkat çeken firmalarından biri olmuştur. Firma sahibi Şefik Akyol ve Üretim Müdürü Efkan Günaydın liderliğinde Bondix, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda kalıcı bir marka olmayı amaçlamaktadır.