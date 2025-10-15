Voleybol Federasyonu 2. Lig’de mücadele eden Yenişehir Belediyespor Takımında hedef 1 . lige çıkmak.

Altyapı futbol ve voleybolda önemli yatırım yapan Yenişehir Belediyespor sporun her branşında başarılı olmak istiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediyesi Spor Başkanı Koray Aydın, "Futbol ve voleybolda güzel bir transfer dönemi gerçekleştirdik. Futbol maçlarımız bu hafta başlıyor. Hedefimiz Bal ligine çıkmak. Voleybolda iki maçta galip geldik. İyi bir kadromuz bulunuyor. Burada da 1. Lige çıkmak istiyoruz" dedi.

Başkan Aydın, "Her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Ercan Özel başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.