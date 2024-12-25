Okşak, "İnsanların bakıyorsunuz alt gelir grubundan iki yere gidiyor harcamaların büyük kısmı. Bir tanesi gıda, az önce hocam söyledi çok net bir şekilde, bir tanesi de barınma dediğimiz kira. Şimdi bu iki kalemi üst üste topladığımızda aylık bazda zaten asgari ücretin çok üzerinde bir rakam çıkıyor. Yani aynı haneden iki kişinin çalışmasıyla ancak belki asgari şartlarda bir geçim söz konusu olur." ifadelerini kullandı.

Barınma maliyetlerine dikkat çeken Okşak, İnegöl gibi büyükşehir olmayan bir yerde bile ortalama kira fiyatlarının yüksek olduğunu vurguladı. "Ben mesela İnegöl'de oturuyorum burası böyle İstanbul gibi bir yerde değil ama oturulabilecek bir ev 15 bin kirası yani. Hadi siz daha ekonomik bir yer buldunuz 12 bin olsun, hadi 10 bin olsun. Şimdi eğer bir çocuğunuz da varsa okula gidiyorsa, eşinizde çalışmıyorsa bu rakamlarla bir geçim standartı yakalamanız çokta şey değil." dedi.

Yüksel Okşak katıldığı canlı yayında, işverenlerle yaptığı görüşmelere de değindi. Çoğu işverenin asgari ücretten memnun olduğunu, ancak insanlar için üzüldüklerini belirttiklerini söyledi. Okşak, "Mesela dün akşam birçok iş verenle de görüştüm iki temel manzara ile karşılaştım. Bu vesileyle onlara da seslenmiş olalım. Bana gelen cevapların çoğu şu; Biz iş veren olarak asgari ücretten memnunuz. Ama insanlar için üzülüyoruz şeklinde açıklamalar geldi. Şimdi o zaman madem ki bu tarz konuşmalar yapıyorsunuz, değerlendirmeleriniz bu yönde o zaman buyurun taşın altına sizde elinizi koyun yeni asgari ücreti düşünmeden asgari ücretin üzerine artışlar yapın." diyerek işverenlere çağrıda bulundu.