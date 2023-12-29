Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İnegöl Devlet Hastanesi personellerinin kıyafetlerini diktiler.



Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnegöl Devlet Hastanesi arasında imzalanan protokolle Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Ve El Sanatları bölümlerinde eğitim gören 102 öğrenci, devlet hastanesi personellerine kıyafetlerini diktiler.



İnegöl Ticaret ve sanayi odası desteği ile temin edilen kumaşlar öğrencilerin ellerinde şekillendi. Dikilen 4 çeşit 587 adet kıyafet, bugün İnegöl Devlet Hastanesine teslim edildi. Kıyafetlerden edilen yaklaşık 500 Bin TL, okulun döner sermayesinde kullanılacak.



Teslim töreninde konuşan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Serdar Bülent Yıldız, "Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu sene İnegöl Devlet Hastanesi’yle bir protokol imzaladık. Moda Tasarım ve El Sanatları alanı öğretmenleri ve öğrencilerimizle birlikte hastanenin personel kıyafetlerinin dikiminin bir bölümünü bugün itibariyle tamamladık ve bugün teslimini yaptık. Bu noktada bize destek olan bütün kurumlara başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ve Tekstil Komitesi üyelerine biz teşekkür ediyoruz. Burada en büyük emek başta alan öğretmenlerimiz ve öğrenciler. Ben bize vermiş olduğu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.



Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ise, "Bugün burada Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım ve El Sanatları bölümümüzün öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hastanemize dikmiş oldukları elbiselerini teslim etmek için burada bulunmaktayız. Elbiselere baktığımızda birinci sınıf bir işçilik ve birinci sınıf bir kumaş kullandıklarını görüyoruz. Okullarımız üretmeye devam ediyor. Özellikle mesleki anlamda “ Meslek Lisesi Memleket Meselesi” düsturu çerçevesinde ürettiğimiz malzemelerimizin İnegöl’e değer kattığını görüyoruz. Bugün burada okulumuzun dikmiş olduğu elbiseyi başhekimimize teslim ediyoruz. Müdürümüz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize huzurlarınızda tebrik ediyoruz ve saygılarımı sunuyorum." dedi.



İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen, "Hastanemize farklı iş kolundan çalışma arkadaşlarımız var. Özellikle kadro işçi sınıfında olan arkadaşlarımızın belirli periyotlarda kıyafetlerini hastanemizce tedarik etmemiz gerekiyor. Biz daha önce bun ekonomik olması sebebiyle farklı kuruluş ve şehirlerden tedarik ediyorduk ama bu sene ilk kez İnegöl’ de öz kaynaklarımızı kullanarak kendi içimizde daha ekonomik, kullanışlı ve kaliteli kıyafetleri elde etme şansına sahip olduk. Bu güzel hizmeti İnegöl’ümüze kazandırdığımız için biz çok mutluyuz. Emeği geçen başta müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve çalışma arkadaşlarımıza, öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. İnegöl kendi içinde sorunu çözebilecek büyük bir aile ve camia. Ben de özellikle bu camianın içinde yer aldığım için çok mutluyum. Toplam 4 farklı birimde çalışan arkadaşlarımıza klinik destek tabir ettiğimiz ameliyat ve yoğun bakımda görev yapan arkadaşlar, temizlik personeli arkadaşlarımız, hastamızı ilk karşılayan arkadaşlarımız, bir de polikliniklerde çalışan arkadaşlarımız 4 farklı kıyafet türü için protokol imzaladık. Bunun ilk kısmını bize teslim ettiler. Biz de kalitesini gördükten sonra iyi bir karar verdiğimizi görüyoruz ve kendi adımıza mutlu oluyoruz." dedi. Konuşmaların ardından kıyafetler teslim edildi.