Alkolizm olarak da bilinen alkol bağımlılığı, hayatın her kesiminden insanı etkileyebilecek bir rahatsızlıktır. Uzmanlar genetik, cinsiyet, ırk veya sosyoekonomi gibi alkol bağımlılığına sebep olabilecek faktörleri belirlemeye çalışsa da bunun tek bir nedeni olmadığı ortaya çıktı. Psikolojik, genetik ve davranışsal faktörlerin tümü, alkolik bir birey olmanın nedenlerinden biri olabilir.

Alkol bağımlılığının gerçek bir hastalık olduğunu kabul etmek bu konuyla ilgili en önemli noktadır. Bu rahatsızlık beyinde bazı değişikliklere ve sorunlara neden olabilir, ayrıca bu nedenle alkol bağımlılığına sahip bir kişi eylemlerini kontrol edemeyebilir.

Kronik alkol bağımlılığı birçok farklı şekilde kendini gösterebilir. Rahatsızlığın şiddeti, söz konusu bireyin ne sıklıkla içtiği ve tükettiği alkole göre kişiden kişiye değişiklikler gösterir. Kimi gün boyu devamlı içmesine rağmen ayık olarak gezerken, kimi de en ufak bir alkol alımında sarhoş olabilir.

Bağımlılığın nasıl göründüğüne bakılmaksızın, yoğun bir şekilde alkol alan ve uzun süre ayık kalamayan bireyler genellikle alkol bağımlısıdır.

Alkolizmin Semptomları Nelerdir?

Alkol bağımlılığının tanımlanması sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Kokain veya eroin gibi uyuşturucuların aksine, alkol yaygın olarak bulunur ve birçok kültürde kabul görür. Genellikle sosyal durumların merkezinde yer alır ve kutlamalarla, eğlenceyle yakından bağlantılıdır.

Alkol kullanmak birçok insan için hayatın bir parçasıdır ve çoğu kişi için bir bağımlılık söz konusu değildir. Bu sebeple toplumda ne kadar yaygın olsa da bir kişinin alkol bağımlısı olup olmadığını anlamak pek kolay değildir.

Alkol bağımlılığının bazı etkileri ve belirtileri:

Alkol kullanım sıklığının ve miktarının artması

Alkole toleranslı hale gelmek (akşamdan kalma olmamak da diyebiliriz)

Yer ve zaman dinlemeden alkol almak

Alkol bulunan ortamlara devamlı olarak takılmak

Sevdiklerinizle temastan kaçınmak

Her an bir köşede alkol bulundurmak

Devamlı hale gelen uyuşukluk ve tembellik hali

Mesleki ve sosyal hayatta sorunlar

Sigara kullanımında artış

Kronik bağımlılık zamanla kötüleşme eğiliminde olduğundan, erken uyarı işaretlerini sezmek ve müdahale etmek önemlidir. Erken teşhis edilir ve tedavi edilirse alkol bağımlılığı olan biri, hastalığın kalıcı ve olumsuz sonuçlarından korunabilir.

Tanıdığınız birinin alkol bağımlılığından endişeleniyorsanız, en iyisi ona destekleyici bir şekilde yaklaşmaktır. Onları utandırmaktan veya suçlu hissettirmekten kaçınmanız önerilir. Bu onları sosyal olarak sizden ve diğer insanlardan uzaklaştırabilir ve yardımınızdan kaçmasına sebep olabilir.

Alkol Bağımlılığı Hangi Sağlık Komplikasyonlarıyla İlişkilidir?

Alkol bağımlılığı kalp ve karaciğer rahatsızlıklarına neden olabilir. İki durum da ölümcül sonuçlara sebep olabilir ve ayrıca Alkolizm şunlara da neden olabilir:

ülserler

diyabet komplikasyonları

cinsel sorunlar

kusurlu doğum

kemik erimesi

görme sorunları

kanser riskinde artış

bağışıklıkta zayıflama

Alkolik bir kişi, bu esnada kendisine ve çevresine ciddi zararlar verebilir. Örneğin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, alkollü araç kullanmak Amerika Birleşik Devletleri’nde her gün 28 can alıyor. İçki içmek aynı zamanda artan intihar ve cinayet oranlarıyla da ilişkili olarak görülüyor.

Bu komplikasyonlar, alkol bağımlılığını erken tedavi etmenin neden önemli olduğunu ortaya koyan sebepleridir. Alkol bağımlılığıyla ilgili neredeyse tüm riskler, başarılı bir uzun vadeli bir tedaviyle önlenebilir ve tamamen ortadan kaldırılabilir.

Sorumluluk Reddi: Amacımız, size en alakalı ve güncel bilgileri sağlamaktır. Ancak, hastalıklar, semptomlar, ilaçlar ve maddeler her kişiyi farklı şekilde etkilediğinden, bu bilgilerin olası tüm bilgileri içerdiğini garanti edemeyiz. Bu bilgi, tıbbi tavsiye yerine geçmez. Olası sorunları, yan etkileri, hastalıkları ve semptomları her zaman tıbbi geçmişinizi bilen bir sağlık uzmanıyla görüşün. Dusge.com’da paylaşılan bilgiler, tıbbi tavsiye yerine geçmez. Detaylı bilgi için: tıbbi sorumluluk reddi.

Alkolizm Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Alkol bağımlılığının tedavisi kişiden kişiye göre değişir. Tedavinin mümkün olması ve kısa sürede fayda vermesi daha çok hastanın tedaviye bağlı kalmasıyla olabilir. Tedavinin işe yaraması için alkol bağımlısı kişinin bu sorundan kurtulmayı gerçekten istemesi gerekir. Kendini buna hazır hissetmeyen bir bireye alkolü bıraktırmak pek mümkün değildir. Tedavide başarı, tamamen kişinin arzusuna ve kararlılığına bağlıdır.

Alkolik bir bireyin sorununun tamamen düzelme süreci, ömür boyu süren bir değişimle mümkündür. Hızlı bir çözüm yoktur ve istikrar en önemli noktadır. Bu nedenle, birçok insan alkol bağımlılığının asla “iyileştirilemeyeceğini” düşünür.

Rehabilitasyon

Alkolik olan birey için tedavi başlangıcı, genelde ayakta tedavi veya yatarak rehabilitasyon programıdır. Bu tedavi süreçleri 30 günden bir yıla kadar uzayabilir. Ayakta tedavi, kişinin evde yaşamasına onay verirken her an doktorla irtibat halinde olmak gereklidir.

Destek Grupları

Alkol bağımlısı birçok kişi, benzer sorunlar yaşayan kişilerin bulunduğu sosyal gruplara yönelip bu rahatsızlığı birlikte aşmayı tercih ediyor. Destek sisteminin türü ne olursa olsun, bu gibi topluluklara katılmak kendinizi ifade etmenizi kolaylaştırır ve tedavi sürecini hızlandırır.

Bu gibi topluluklar, alkol bağımlılığıyla mücadele eden birinin günlük yaşamını kontrol etmesine ciddi katkı sağlar. Aynı zamanda yaşadığınız deneyimleri paylaşabilir ve yeni, sağlıklı arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Ve bu topluluklar, alkol bağımlısı olan kişiyi sorumlu kılar ve bir sorun nüksettiğinde başvuracak bir yere sahip olabilir.

Diğer Seçenekler

Alkolizm sorunu olan biri, aşağıdakiler dahil diğer tedavilerden de yararlanabilir:

ilaç tedavisi

danışmanlık

beslenme değişiklikleri

Bir doktor, belirli koşullara yardımcı olmak için ilaç yazabilir. Örneğin, antidepresanlar, alkol bağımlısı olanların depresif belirtilerini ortadan kaldırmak için önerilebilir. Bunun dışında ortaya çıkabilecek diğer ruhsal kişilik bozukluklarına karşı kullanılan bazı ilaçlar doktor tarafından reçete edilebilir.

Terapi, birine iyileşme dönemindeki stresin nasıl yöneteceğini ve nüksetmeyi önlemek için gerekenleri öğretmeye yardımcı olur. Ayrıca sağlıklı bir diyet, alkolün kilo alma veya verme gibi kişinin sağlığına verdiği zararları ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır.

Alkol bağımlılığı tedavisinde genelde birkaç farklı tedavi yönteminin kombinasyonu kullanılır. Bu süreçte gösterilen istikrar ve sabır, tedaviyi daha başarılı bir hale getirir.

Alkol Bağımlılığına Genel Bakış

Alkolizm tedavisi için en önemli hususlar erken teşhis ve tedavi programına sadık kalmaktır. Uzun süredir devam eden bağımlılıklardan kurtulmak daha zordur. Bununla birlikte, her türlü bağımlılığın tedavisi elbette mümkündür.

Alkol bağımlısı olan kişilerin arkadaşları ve aile üyeleri de kişiyle birlikte tedavi sürecine dahil olarak, bağımlı bireyin tedavisine olumlu etkide bulunabilirler. Mental destek bu konuda çok kilit bir noktadır.

Aylarca hatta yıllarca alkol almamış eski bir alkol bağımlısı, bir anda kendini tekrar alkol alırken bulabilir. Bu durum oldukça yaygındır ancak tekrar devamlı hale gelmediği sürece sorun teşkil etmez. Bu gibi durumlar, geçmişte uygulanan tedavinin başarısız olduğunu göstermez. Bireyin alkolü tekrar hayatının merkezine koymaması önemlidir.

Sonuçta tedavinin sonrası da tamamen hastanın yaşam şekline bağlıdır. Sorunların tekrar nüksetmemesi adına alkol kullanımını belli bir ölçüde tutmak faydalı olacaktır. Eğer alkolik bir yakınınız varsa, onların bu sorunu aşması için desteğinizi hissettirmeniz oldukça değerlidir. Unutmayın, alkol bağımlılığı birçok rahatsızlık gibi çözümü olan ve bir an önce doktor tavsiyesi alınması gereken ciddi bir rahatsızlıktır.