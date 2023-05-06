Kemalpaşa mahallesi Ortaokul sokak üzerinde bir kişi aracın içinde silahla intihar ederek hayatına son verdi.

Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa mahallesi Ortaokul sokak üzerinde ikamet eden İslam Ş. 16 AUA 89 plakalı aracının içinde henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla kafasına 1 el ateş ederek hayatına son verdi. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içerisinde bulduğu gencin öldüğünü tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cenazesi Cumhuriyet savcılığı tarafından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Seher Yaşa