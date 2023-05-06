Deprem ülkesi olan Türkiye’de mucize kurtuluş hikayelerine bir yenisi daha eklendi. Özellikle deprem esnasında dayanıklı tüketim ürünlerinin ‘Hayat Üçgeni’ oluşturması için yanlarında olunmasını isteyen uzmanları haklı çıkaran bir gelişme yaşandı. İnegöl’e ulaşan bir mektupta mobilyaların nasıl hayat kurtardığı anlatıldı. İşte ayrıntılar…

“O KOLTUKLAR OLMASAYDI”

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkımlara neden olan depremde eşi ve 3 çocuğuyla hayatta kalan depremzede Ahmet Korkmaz, hayatlarını İnegöl mobilyasının kurtardığını belirtti. İnegöllü mobilyalarının sağlamlığına dikkat çekerek teşekkür mektubu yazan Korkmaz, “O koltuklar olmasaydı belki de beton üzerimize düşecek ve belki de hayatta bile olmayacaktık” dedi.

İNEGÖL’Ü GURURLANDIRAN ‘O MEKTUP’

6 Şubat’ta meydana gelen depremde 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Binlerce evin hasar aldığı depremde mucize kurtuluşlarda yaşandı. Saat süren yoğun çalışmalar sonucunda evlerinde mahsur kalan vatandaşlar yaralı olarak enkaz altında çıkarıldı. Gaziantep Nurdağı’nda yaşayan 5 kişilik Korkmaz ailesi de 2 saatlik çaba sonucu enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Baba Ahmet Korkmaz, hayatta kalmalarını İnegöl’den aldıkları mobilya sayesinde olduğunu belitti.

İŞTE O FİRMA

Kendi el yazısıyla bir mektup yazan Ahmet Korkmaz, şu ifadeleri kullandı;

“Öncelikle 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm depremzedelere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim.

Bundan yaklaşık 2 yıl önce Gaziantep Nurdağı’nda bulunan evimize sizlerden 1 salon takımı ve 1 oturma grubu satın almıştık. Mobilyalarınızı daima severek ve konforunu yaşayarak kullandık. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinde eşim ve 3 çocuğumla birlikte evdeydik. Deprem oldu ve hepimiz enkaz altında kaldık. Evimizin üst beton tablası üzerimize çökmeden, koltukların üzerine düşmüş ve koltuklar sağlam kalabilmişti. Tonlarca enkaza rağmen bize bir hayat üçgeni sağlayarak o alanda sağ kalmamızı sağladı. Yaklaşık 2 saatlik çabadan sonra enkazdan çıkmayı başardık. Ancak o koltuklar olmasaydı belki de beton üzerimize düşecek ve belki de hayatta bile olmayacaktık. Rabbimize şükürler olsun.

Bu vesileyle öncelikle bu ürünleri bize tavsiyede bulunan başta Saim bey olmak üzere tüm ADA AVANGARDE ailesine minnet ve şükran borçluyuz. Sağ olun var olun.”

HABER MERKEZİ