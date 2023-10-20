Kütahya'nın Domaniç ilçesi sanayi kavşağında meydana gelen trafik kazasında İnegöllü 16 yaşındaki Emirhan Ö. ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre 03 AAD 425 plakalı A.Ç.(45) yönetimindeki kargo aracı ile 16 yaşındaki E.Ö. yönetimindeki 16 BB 687 plakalı motosiklet emniyet kavşağında çarpıştılar.

Kazada ağır yaralanan motosikletli genç olay yerine gelen ambulans ile önce Domaniç İlçe Hastanesi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı genç E.Ö. Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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