İş insanı Baykan, gazetemize yaptığı yazılı açıklamada son zamanlarda akaryakıt fiyatlarında ki artış nedeniyle kırsal mahallelerde oturan vatandaşların araba yerine bisiklet ve motosiklet kullanmaya başladıklarını, bu nedenle ilçe merkezine sadece bir kaç kilometre uzaklıkta yer alan kırsal mahalle yollarında kaza risklerinin artmaya başladığını iddia etti.



Özellikle 4 mahalleye dikkat çeken Baykan, "Köylerimiz mahalleye dönüşürken, İnegöl’ün en yakın mahalleleri olan Ortaköy, Deydinler, Hocaköy, Çeltik ve İsaören gibi bölgelerde bisiklet yolu yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu mahallelerin yolları dar ve trafik yoğunluğu arttıkça bisiklet ve motosiklet kullanımı daha da yaygınlaşmaktadır. Ancak, dar yollar nedeniyle kazaların önüne geçmek oldukça zorlaşmaktadır. Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği ve ulaşımın zorlaşmasıyla birlikte bisiklet ve motosiklet kullanımı artmıştır. Birçok vatandaş, İnegöl'e ulaşım sağlamak için bu araçları kullanıyor. Fakat, güvenli bir yol olmadığından kazalar kaçınılmaz hale gelmektedir. Bisiklet yolları, vatandaşların daha güvenli, sağlıklı ve çevre dostu bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacaktır. Aslında bu sorunun çözümü çok basittir.

İnegöl'e yakın köy yollarının sağ ve sol taraflarında zaten yaklaşık 3 metre genişliğinde boş alanlar mevcuttur. Tarla sahiplerinin, duvarlarını bu alana doğru çekmeleri zorunludur, bu boşluklar bisiklet yolu olarak kullanılabilir. Böylece, fazla bir masraf ve altyapı gerektirmeden bu mahallelerin bisiklet yollarına kavuşması mümkün olacaktır. Bu konuda yetkililerden acilen harekete geçmelerini ve bu sorunu çözmelerini bekliyoruz. Bisiklet yollarının yapılması, sadece güvenliği artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sağlıklı ulaşım seçeneklerini de teşvik edecektir." diye konuştu.