İnegölspor yöneticisi Taner Güven, devre arasına kadar Maraton tribünündeki biletleri satın aldığını açıklayarak taraftarların devre arasına maçları ücretsiz tribünden seyredebileceklerini açıkladı.

İnegölspor yöneticisi iş insanı Taner Güven devre arasına kadarki maçlar için Maraton tribünündeki tüm biletleri satın aldığını açıkladı.

Güven yaptığı açıklamada;

Efsane maraton tribünün ilk yarı sonuna kadar bütün maç biletlerini finanse etme kararı aldık. Bu konuyu değerli yönetimimiz ile görüştüm onlarda teklifimi kabul ettiler. Efsane maraton tribününe tüm ilçe halkımız ilk yarı sonuna kadar ücretsiz girebilir. Tüm çocuklarımızı, bayanları, alt yapıda yetişen çocuklarımızın annelerini ve babalarını efsane maratona bekliyoruz.

dedi.

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