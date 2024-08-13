Yılda sadece 8 kez gözlemlenebilen ve 12 Ağustos gecesi en yoğun anına ulaşan Perseid Meteor Yağmuru’nu İnegöllü Sümeyye Özbey, telefonuyla görüntüledi.

Perseid Meteor Yağmuru, Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı’ndan ayrılan kayaç ve toz parçalarından oluşuyor. Yılda sadece 8 kez gözlemlenebilen ve 12 Ağustos gecesi en yoğun anına ulaşan meteor yağmurunu İnegöl’e bağlı Küçükyenice Mahallesinde ikamet eden Sümeyye Özbey, telefonuyla görüntüledi.

Özbey paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Gece perseid meteor yağmurunu köyüm Küçükyenice’den izleyip fotoğrafladım. Burada yaşadığım için şükrettiğim anlardan biriydi. Çok şanslı büyüdük inşallah bu bölgedeki çocuklar da bizler kadar şanslı büyürler ve buralar daima bizim kalır.”

Kaynak: şerife öz