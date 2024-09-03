28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda İnegöllü milli sporcu Mustafa Talha Bilge, önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Bilge, zorlu mücadelelerin ardından middle etabında 5. olmayı başarırken, sprint ve bayrak etaplarında ise tarihi bir başarı elde ederek 2.’lik madalyası kazandı.

Mustafa Talha Bilge’nin bu başarısı, İnegöl’ü ve Türkiye’yi gururlandırdı. Bayrak etabındaki 2.’lik madalyası ile uluslararası arenada büyük bir başarıya ulaşan Bilge, gelecekte de Türk oryantiringine katkı sağlamaya devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Bergama'da gerçekleştirilen şampiyonada farklı ülkelerden pek çok sporcunun yarıştığı organizasyon, hem sporcu performansları hem de ev sahipliği açısından dikkat çekti. Mustafa Talha Bilge’nin bu tarihi başarısı, Türk sporuna ilham kaynağı olmayı sürdürecek.