Her yıl madencilerin emekleri, özverileri ve hayatlarına katkıları için kutlanan bu özel günde anaokulu öğrencileri, şehrin maden sektöründe çalışan maden işçilerin, mühendislerine ve ofis çalışanlarına olan teşekkürlerini ve takdirlerini iletmek için güzel bir jestte bulundu.

Minik öğrenciler, etkinlik kapsamında ilk olarak kendi kalemlerinden dökülen içten mektupları hazırlayarak madencilere olan teşekkür duygularını dile getirdi. Yazdıkları mektupların yanı sıra, öğrenciler kendi hayal güçlerini kullanarak madencilik temasını işledikleri renkli resimler de çizdi.

Öğrencilerin çizdiği resimler, sadece miniklerin madencilere olan sevgisini göstermekle kalmayıp, aynı zamanda toplumda önemli bir rol oynayan bu emekçilerin değerini vurgulayan simgeler taşıdı. Resimlerde, maden ocaklarındaki çalışma koşullarını yansıtan figürlerin yanı sıra, çocukların hayal dünyasında maden işçilerinin güçlü, kahraman figürleri olarak tasvir edilmesi de dikkat çekiciydi.

Özel Minik Ayaklar Anaokulu'nun bu anlamlı kutlaması, sadece bir teşekkür mesajı değil, aynı zamanda toplumda farkındalık yaratmaya yönelik önemli bir adım oldu. Madencilik sektöründe görev yapan işçiler ve mühendisler, bu anlamlı ve samimi kutlama karşısında büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, çocukların yazdığı mektupları ve çizdiği resimleri duygusal bir şekilde karşıladılar. Maden işçilerinin, çocuklardan gelen bu sıcak ve anlamlı mesajlarla bir kez daha takdir edildiklerini ifade etti.