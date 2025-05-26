Ankara’da düzenlenen genel kurulun ardından BASK Yönetim Kurulu’na giren Çınartaş, Genel Teşkilatlanma Sekreterliği görevini üstlenerek önemli bir sorumluluğu omuzladı.

“DESTEĞE LAYIK GÖRÜLMEK BÜYÜK GURUR”

Genel kurul sonrasında değerlendirmelerde bulunan Musa Çınartaş, yeniden genel başkanlığa seçilen Mehmet Alper Öğretici’yi kutlayarak, kendisine verilen görev için teşekkürlerini iletti. Çınartaş, “8. Olağan Genel Kurulumuzu 24-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz BASK'a tekrar Genel Başkan seçilen Sayın Mehmet Alper Öğretici Başkanımı tebrik ediyorum.

BASK Yönetim Kurulu’na (Genel Teşkilatlanma Sekreterliği) seçilmiş bulunmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum.

Bu sorumluluğu bizlere layık gören tüm delegelerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Çınartaş, BASK’ın kamu çalışanlarının haklarını savunma noktasında kararlı bir duruş sergilediğini belirterek, sendikanın çözüm odaklı mücadelesinin artarak süreceğini vurguladı. “Kamu çalışanın haklı sesi olan BASK, çözüm odaklı ve kararlı bir yaklaşımla mücadelesine devam edecektir.” dedi.

Musa Çınartaş’ın bu göreve seçilmesi, İnegöl eğitim camiası ve yerel kamu yönetimi açısından da büyük takdir topladı.