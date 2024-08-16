Boğazköy mahallesi Muhtarı Seyfullah Üsken, mahalle sakinlerine ait damlama sulama borularını yakan şahıs veya şahıslara öfke kustu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Muhtar Üsken, "Biz bu çeşmeyi gelen geçen insanlar kurt kuş su içsin diye yaptık , damlama hortumlarını burada yakın diye yapmadık be terbiyesiz herif, sen kimsen allah aşkına çık karşıma muhalefet olucaksan delikanlı gibi ol, eğer seni arabanın arkasına bağlayıp sürüklemezsem namerdim, burada ne emekler verildi bunun hesabını elbette seni bulup soracağım" dedi.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ